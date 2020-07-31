Снижение зарплат, сокращение рабочей недели и удаленка ждет машиностроение вслед за снижением капитальных затрат нефтегазовыми гигантами...?

ПАО "НК "Роснефть" снизит зарплаты центрального аппарата на четверть с 1 октября в связи с сокращением рабочей недели. Мера коснется не всех сотрудников, а тех, кто отправлен на удаленную работу. В удаленном режиме сейчас работает 84% сотрудников центрального аппарата. За первый квартал компания получила 156 млрд руб. убытка по МСФО. В мае глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом РФ сообщил о снижении капитальных затрат в этом году на 21%, до 750 млрд руб. О масштабных сокращениях персонала на фоне падения цен на нефть уже объявляли крупнейший иностранный акционер «Роснефти» британская BP, американская Chevron, бразильская Petrobras и ряд крупных нефтесервисных компаний. Другие крупнейшие российские нефтекомпании пока не объявляли ни о сокращении зарплат, ни персонала. В то же время в нефтехимии на сокращение рабочего времени и зарплат уже пошли «Нижнекамскнефтехим» и СИБУР (на 20%), мера заявлена как временная на срок в несколько месяцев.

По материалам "Коммерсант", 30 июля в ленте "Модернизация российского ТЭК" в сокращении