В интернете впереди битвы за крепёж, – предсказал генеральный директор сети «220 вольт» Алексей Фёдоров на конференции Клуба поставщиков крепежа

На прошлой неделе прошла очередная встреча Клуба поставщиков крепежа. Тема мероприятия была выбрана на основе предложений участников предыдущей встречи. Организаторы подготовили новую встречу в формате онлайн-конференции с названием «Крепёж-онлайн. Опыт и перспективы продаж» и пригласили экспертов для разностороннего рассмотрения темы. В итоге 23 июля на площадке ZOOM это мероприятие прошло успешно (это мнение участников).

Первым выступил председатель комитета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ, генеральный директор компании «220 вольт» Алексей Фёдоров.

Алексей осветил общую ситуацию в российской интернет-торговле. По его мнению, сейчас стало понятно, что абсолютно бессмысленно делать интернет-магазины и настало время работать с площадками-агрегаторами.

Относительно продаж крепежа в интернете он сделал свои прогнозы. Алексей считает крепёж одной из самых быстро растущих и важных категорий товаров в интернете. «За него будет битва», - заключил он. При этом крепёж появится на многих ресурсах, даже на тех, которые изначально были далеки от метизной тематики.

Далее Николай Прохоров, директор группы компаний Альфа-АРС поделился своим опытом продаж и представления товаров в интернете. Павел Злобин, ведущий рубрики «Маркетинг и крепёж» в журнале «Крепёж, клеи, инструмент и…» в своём выступлении дал ответ на вопрос: почему онлайн-реклама кажется неэффективной? На эту тему будет опубликована его статья в следующем номере журнала. Выступления Алексея Фёдорова и Павла Злобина доступны для просмотра.

Среди важных итогов этого мероприятия Клуба поставщиков крепежа – практический переход к организации регулярных тематических мероприятий, расширение аудитории участников встреч и создание Координационного совета Клуба поставщиков крепежа. В ближайшее время в одной из социальных сетей появится страница Клуба, также страница Клуба поставщиков крепежа будет создана на сайте нашего журнала.

Координационный совет российского Клуба поставщиков крепежа был сформирован по итогам практической работы, сегодня в его составе: Павел Злобин, Александр Осташёв, Вячеслав Тарасов

Сайт журнала КРЕПЕЖ,29 июля