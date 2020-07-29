В конце июня АО КОНАР успешно прошел ресертификационный аудит Американского Института Нефти (API)

В условиях пандемии аудит проходил в новом формате. Главный аудитор Юрий Храмов присутствовал на площадке АО «КОНАР», второй аудитор – Никола Милованович из Сербии – проводил работу в режиме телевидеоконференции.

– В таком формате аудит API проводился впервые, – рассказала начальник отдела стандартизации, сертификации и аудита инженерного центра АО «КОНАР» Надежда Клепинина. – Современные IT технологии, которыми обладает наша компания, позволили провести работу с аудитором в формате телевидеоконференции на высоком уровне.

АО «КОНАР» четвертый раз подряд подтвердил соответствие своей системы менеджмента качества высоким требованиям стандарта API Q1. В заключении указано, что АО «КОНАР» обладает внедрённой и результативной СМК, полностью отвечающей требованиям API Q1 и ISO 9001-2015. – Все подразделения, участвующие в аудите, продемонстрировали профессионализм и соответствие не только российским, но и международным требованиям, – отметила Надежда Клепинина. – Мы доказали, что система менеджмента АО «КОНАР» поддерживается профессионально, она документирована в необходимом объеме и стремится к постоянному улучшению. Кроме того, в апреле 2020 года прошел ресертификационный аудит систем менеджмента качества АО «КОНАР» совместно с ООО «СПК Чимолаи», ООО «Конар-Орион» и АО «Челябинскавторемонт» на соответствие требованиям ISO 9001-2015, получены сертификаты соответствия TÜV NORD CERT GmbH. Напомним, ранее АО «КОНАР» был сертифицирован германской экспертной организацией TÜV SÜD. В 2019 году в группе TÜV приняли решение о перераспределении направлений деятельности, и в этом году КОНАР перешел из TÜV SÜD в TÜV NORD CERT GmbH. В связи с переходом в TÜV NORD получены новые сертификаты и изменен знак соответствия на бланке АО «КОНАР».

Сайт АО Конар, 23 июля