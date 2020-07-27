Обращение исполнительного директора Дальневосточного арматурного завода Аскольд к коллективу предприятия

Уважаемые коллеги, я с гордостью сообщаю, что наше предприятие вошло в число предприятий Приморского края, на

которых стартовал Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Цель проекта - повышение

производительности труда за счет применения инструментов бережливого производства, а также повышение квалификации и

вовлечённости персонала. Оператором проекта выступает Федеральный центр компетенций (ФЦК). Участие в программе - важный

этап в развитии для каждого из нас и для Компании в целом. Мы, совместно с экспертами ФЦК, разработаем методики и планы,

направленные на повышение эффективности производства, мотивации персонала, а также увеличения конкурентоспособности

предприятия и выпускаемой продукции.

В качестве пилотной площадки для проекта выбран поток изготовления клапана запорного проходного фланцевого DN50 PN25 (521-

35.3442-02), стадии производства которого затрагивают большинство процессов и подразделений предприятия. При этом, в

последствии программа будет реализована во всех структурных подразделениях предприятиях. В результате проекта

производительность предприятия должна увеличиться не менее чем на 10% по итогам первого года с перспективой повышения

показателя до уровня не менее 30% по итогам третьего года реализации по сравнению с базовым значением.

Для достижения поставленных целей проводится активная диагностика состояния производства, которая позволит построить

текущую карту потока создания ценностей, выявляются проблемы и вырабатываются мероприятия по их устранению. Далее мы

будем проводить внедрение намеченных действий и выход на работу по новому процессу. Для каждого участника, вовлеченного в

процесс изменений, – это бесценный опыт, возможность саморазвития и увеличения своей результативности. Нам предстоит

нелегкая, но интересная работа по внедрению изменений, и результат того стоит!

Я уверен, что вместе, поддерживая друг друга и максимально вовлекаясь в процесс, мы достигнем поставленных показателей

производительности.

Леонид Колесников, исполнительный директор ПАО "Аскольд"

Сайт ПАО Аскольд, 27 июля