Обращение исполнительного директора Дальневосточного арматурного завода Аскольд к коллективу предприятия

Уважаемые коллеги, я с гордостью сообщаю, что наше предприятие вошло в число предприятий Приморского края, на
которых стартовал Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Цель проекта - повышение
производительности труда за счет применения инструментов бережливого производства, а также повышение квалификации и
вовлечённости персонала. Оператором проекта выступает Федеральный центр компетенций (ФЦК). Участие в программе - важный
этап в развитии для каждого из нас и для Компании в целом. Мы, совместно с экспертами ФЦК, разработаем методики и планы,
направленные на повышение эффективности производства, мотивации персонала, а также увеличения конкурентоспособности
предприятия и выпускаемой продукции.
В качестве пилотной площадки для проекта выбран поток изготовления клапана запорного проходного фланцевого DN50 PN25 (521-
35.3442-02), стадии производства которого затрагивают большинство процессов и подразделений предприятия. При этом, в
последствии программа будет реализована во всех структурных подразделениях предприятиях. В результате проекта
производительность предприятия должна увеличиться не менее чем на 10% по итогам первого года с перспективой повышения
показателя до уровня не менее 30% по итогам третьего года реализации по сравнению с базовым значением.
Для достижения поставленных целей проводится активная диагностика состояния производства, которая позволит построить
текущую карту потока создания ценностей, выявляются проблемы и вырабатываются мероприятия по их устранению. Далее мы
будем проводить внедрение намеченных действий и выход на работу по новому процессу. Для каждого участника, вовлеченного в
процесс изменений, – это бесценный опыт, возможность саморазвития и увеличения своей результативности. Нам предстоит
нелегкая, но интересная работа по внедрению изменений, и результат того стоит!
Я уверен, что вместе, поддерживая друг друга и максимально вовлекаясь в процесс, мы достигнем поставленных показателей
производительности.
Леонид Колесников, исполнительный директор ПАО "Аскольд"
Сайт ПАО Аскольд, 27 июля