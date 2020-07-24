«ЧТПЗ. Трубный сервис» (входит в Группу ЧТПЗ) прошел сертификационные аудиты на соответствие системы менеджмента качества, экологического менеджмента и менеджмента безопасности труда и охраны здоровья требованиям стандартов ГОСТ Р.

Эксперты центра метрологии «УРАЛТЕСТ» и органа по сертификации «ФедРегистр» провели анализ бизнес-процессов компании «ЧТПЗ. Трубный сервис», регламентирующих управление качеством продукции и безопасностью производства. По результатам проверки «ЧТПЗ. Трубный сервис» получил сертификаты соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), экологического менеджмента ГОСТР Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015) и менеджмента безопасности труда и охраны здоровья ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007). Сертификаты действуют до 2023 года при условии успешного прохождения ежегодного инспекционного контроля.

Системы менеджмента «ЧТПЗ. Трубный сервис» распространяются на весь комплекс услуг, оказываемых компанией, включая изготовление и ремонт трубной продукции, муфт и скважинных фильтров, а также транспортировку, хранение и испытание продукции. Предприятия топливно-энергетического комплекса предъявляют высокие требования к качеству продукции и оказываемых услуг, а также к надежности и безопасности оборудования нефтесервисных компаний. Получение международных сертификатов подтверждает высокий уровень организации производственных процессов на «ЧТПЗ. Трубный сервис», расширяет возможности предприятия для эффективного сотрудничества с крупнейшими российскими нефтяными компаниями и развития экспортного направления, — отметил директор «ЧТПЗ. Трубный сервис» Евгений Гаас.

«ЧТПЗ. Трубный сервис» – нефтесервисная компания Группы ЧТПЗ, предлагающая предприятиям ТЭК услуги комплексного сервиса труб нефтяного сортамента, включая изготовление трубной продукции и муфт, нарезку резьбы, транспортировку, комплектование и хранение, а также супервайзинг и технический контроль. Географическая близость сервисных центров к нефтедобыче и отлаженное взаимодействие с заводами-производителями, также входящими в Группу ЧТПЗ, способствуют эффективному решению бизнес-задач клиентов. Сервисные центры компании расположены в Ноябрьске, Губкинском, Муравленко, Талинке, Вынгапуровском и на Приобском месторождении. Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции группы в регионах, компанию по заготовке и переработке черного металлолома «МЕТА»; предприятия по производству магистрального оборудования СОТ, ЭТЕРНО, MSA (Чехия); нефтесервисный бизнес представлен Группой компаний «Римера».

Руководитель пресс-службы ПАО «ЧТПЗ» Татьяна Черепанова, 20 июля