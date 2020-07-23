Россия модернизирует магистральные нефте- и газопроводы на Дальнем Востоке, в Сибири и Краснодарском крае, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Надо много арматуры для магистральных трубопроводов

Мы будем строить и реконструировать электростанции и высоковольтные линии. Модернизировать магистральные нефте- и газопроводы на Дальнем Востоке, в Сибири и Краснодарском крае, - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства. "Уверен, что в результате предпринятых нами мер каждый регион России сможет в полной мере реализовать свой потенциал", - подчеркнул премьер-министр. Он добавил, что в топливно-энергетическом комплексе активно развиваются новые направления. "Увеличилось производство сжиженного газа, мы стали больше выпускать оборудования для солнечных и ветроэлектростанций".

Источник:РИА Новости, 22 июля