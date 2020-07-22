СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ КРЕПЁЖНЫХ СИСТЕМ Письмо Проектным и строительным организациям, надзорным органам

Настоящим письмом Союз производителей и поставщиков крепёжных систем информирует Вас о качестве резьбовых шпилек, а также стандартах на геометрические размеры данных изделий. В настоящее время на строительном рынке могут быть найдены в широком ассортименте резьбовые шпильки, которые в том числе служат для применения совместно с механическими и химическими анкерными системами.

Детальный анализ данной продукции, который, в частности, неоднократно проводился редакцией журнала «Крепёж, клеи, инструмент и …» показывает, что на рынке помимо качественных шпилек, соответствующих требованиям стандартов (в том числе немецких стандартов – DIN 975, DIN 976) так же представлены некачественные изделия, имеющие отклонения от требований данных стандартов.

Одним из таких отклонений, которое свидетельствует о низком качестве изделия, является отклонение в угле профиля резьбы (УПР) от стандартной величины в 60о в меньшую сторону. В частности, на строительном рынке могут быть найдены изделия с УПР, составляющим 45о или 30о , что видно невооруженным глазом при рассмотрении изделия. Данное отклонение от требований стандартов некоторыми производителями трактуется как эффективная мера снижения материалоёмкости изделия и связанного с этим снижения его стоимости, но на практике – оказывается серьёзным нарушением требований стандартов, которое напрямую влияет на надёжность и безопасность данного изделия и узла крепления, в котором оно используется.

Отклонение в величине УПР от регламентированного стандартами значения (60о ) в меньшую сторону приводит к нарушению распределения напряжений в сечении шпильки при приложении внешней нагрузки. С учётом уменьшенного размера витков резьбы таких изделий, возрастает возможность их смятия витками резьбы гайки, которое произойдёт при намного меньших значениях нагрузок, которые не поддаются прогнозированию. Это напрямую влияет на несущую способность шпилек по стали, которая может снижаться в несколько раз относительно величины, предусмотренной для соответствующих требованиям стандартов шпилек.

В связи с указанным выше можно сделать вывод, что резьбовые шпильки с отклонением в угле профиля резьбы (УПР) от стандартного значения в 60о являются бракованными изделиями.

Крепёжный союз настоятельно не рекомендует применять в строительстве данные бракованные изделия по причине непредсказуемости их технических и эксплуатационных показателей, что крайне негативного влияет на надёжность и безопасность узлов крепления, в которых применяются данные изделия.

С уважением, Председатель Правления Крепёжного союза Вальтер Бергер

Прислано в ТПА - Осташёв Александр, Главный редактор журнала "Крепёж, клеи, инструмент и ..."

www.fastinfo.ru