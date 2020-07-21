Финские запорные и регулирующие краны Vexve и Naval являются частью энергосберегающей системы отопления и охлаждения самого крупного завода по производству копченой рыбы в странах Северной Европы.

Kalaneuvos Oy — крупнейшая компания по производству копченой рыбной продукции в странах Северной Европы. Завод и главный офис компании расположены в городе Састамала (Финляндия). В прошлом году Kalaneuvos осуществила значительные инвестиции в размере 28 млн евро, которые позволили увеличить производственные мощности рыбоперерабатывающего завода более чем в два раза и создали около 30 новых рабочих мест. Цель компании — значительно расширить свой бизнес в ближайшие годы, в частности, увеличить объемы экспорта в Азию. Директор по производству Кейо Марьякоски (Keijo Marjakoski) говорит: «При строительстве новых площадей, которое было завершено в 2019 году, экологичность была основным фактором».

Экологичность была ключевым фактором при строительстве новых площадей, завершившемся в 2019 году. С расширением завода Kalaneuvos ввела новую промышленную центральную систему охлаждения, в которой в качестве хладагента используется природный аммиак. Эффективность центральной системы охлаждения примерно на треть выше, чем в децентрализованной системе. Кроме того, это позволяет эффективно утилизировать с помощью тепловых насосов «бросовое» тепло, образующееся в процессе охлаждения. Щепа, получаемая в процессе прореживания и вырубки в близлежащих лесах, используется для отопления офисных помещений, в коптильнях и для нагрева воды. Центр отопления щепой работает с 2012 года.

Группа Vexve, 10 июля