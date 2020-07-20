Бугульминский механический завод (ПАО Татнефть) изготовит емкостное оборудование для нефтеперерабатывающего комплекса в Нижнекамске (Холдинг ТАНЕКО)

На Бугульминском механическом заводе началось изготовление второй для установки замедленного коксования для нефтеперерабатывающего комплекса в Нижнекамске ТАНЕКО. Для новой установки будет изготовлено 30 единиц емкостного оборудования, 30 теплообменников, 20 фильтров и около 40 аппаратов воздушного охлаждения. Первую установку замедленного комплекса предприятие изготовило в 2014 году. Бугульминский механический завод ПАО «Татнефть» - одно из ведущих предприятий страны, выпускающее оборудование для нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической и энергетической промышленности. Завод обеспечивает потребности нефтяной промышленности Татарстана, России и многих стран ближнего зарубежья. БМЗ ПАО "Татнефть" специализируется на производстве аппаратов воздушного охлаждения, теплообменных аппаратов, внутреннего и наружного антикоррозионного покрытия труб, испарителей, конденсаторов, подогревателей, холодильников, сепараторов, фильтров, приводов цепных (3-х, 6-ти, м.) блоков напорных гребенок, блоков технологических, аппаратов емкостных цилиндрических для газовых и жидких сред, емкостей подземных, разделителей жидкости, регуляторов давления, продукции ПКРС. На производстве используются: оборудование для ручной дуговой и газовой сварки, контактной, ручной аргонодуговой, механизированной и автоматической сварки под флюсом; линии нанесения антикоррозионного покрытия «Тьюбоскоп», «Бандера»; станки: фрезерные, сверлильные, расточные, токарные, трубонарезные универсальные и с ЧПУ и др.

В ленте "Модернизация российского ТЭК", 19 июля