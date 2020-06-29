Восстановление советских традиций. Идет приём заявок на конкурс «Лучший по профессии» на арматурном заводе «Аскольд» (финал 26 июля)

26 июля аскольдовцы отметят свой профессиональный праздник – День Военно-Морского Флота России.
Череду праздничных мероприятий откроет конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии», утверждённый
приказом исполнительного директора ПАО «Аскольд» Леонида Викторовича Колесникова. Конкурс пройдёт в период с 13 по 17
июля. На этот раз бороться за высокое звание будут самые опытные электрогазосварщики предприятия. Конкурсная комиссия под
председательством директора по производству Бортникова Владимира Викторовича активно ведёт организационную работу по
подготовке помещений и обеспечения идентичных рабочих мест для участников конкурса. В настоящее время продолжается приём
заявок от желающих померяться мастерством с коллегами, обменяться опытом и, конечно же, завоевать почётный титул «Лучший
сварщик завода «Аскольд».
Пресс-служба ПАО "Аскольд", 26 июня