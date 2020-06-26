Группа ЧТПЗ поставила Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» высокотехнологичные кастомизированные изделия (трубы, секторные отводы, трубные блоки) продуктовой линейки ЭТЕРНО INGENIUM для АЭС «Аккую» в Турцию

Партия продукции общим объемом около 600 тонн изготовлена на предприятии ЭТЕРНО (входит в Группу ЧТПЗ) и отгружена во втором квартале 2020 года. Специализированные трубы, секторные отводы, а также трубные блоки с патрубками нестандартных размеров — диаметром 3 046 мм с толщиной стенки 23 мм — разработаны по техническому заданию клиента в строгом соответствии с требованиями к продукции для атомных электростанций. Трубная продукция будет применяться при строительстве трубопровода для охлаждающей воды в зданиях турбины первого и второго энергоблока атомной электростанции «Аккую». Изделия будут ежедневно подвергаться воздействию морской воды в течение не менее шестидесяти лет, поэтому по требованию клиента на продукцию нанесено специально разработанное многослойное антикоррозионное покрытие.

Сайт ЧТПЗ, 15 июня