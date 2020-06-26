Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

Группа ЧТПЗ поставила Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» высокотехнологичные кастомизированные изделия (трубы, секторные отводы, трубные блоки) продуктовой линейки ЭТЕРНО INGENIUM для АЭС «Аккую» в Турцию

26 июня, 2020 1

Партия продукции общим объемом около 600 тонн изготовлена на предприятии ЭТЕРНО (входит в Группу ЧТПЗ) и отгружена во втором квартале 2020 года. Специализированные трубы, секторные отводы, а также трубные блоки с патрубками нестандартных размеров — диаметром 3 046 мм с толщиной стенки 23 мм — разработаны по техническому заданию клиента в строгом соответствии с требованиями к продукции для атомных электростанций. Трубная продукция будет применяться при строительстве трубопровода для охлаждающей воды в зданиях турбины первого и второго энергоблока атомной электростанции «Аккую». Изделия будут ежедневно подвергаться воздействию морской воды в течение не менее шестидесяти лет, поэтому по требованию клиента на продукцию нанесено специально разработанное многослойное антикоррозионное покрытие.

 

Сайт ЧТПЗ, 15 июня


← Вернуться