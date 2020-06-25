Россия хочет заменить Китай для Германии.

На мероприятии Российско-Германской внешнеторговой палаты, которое прошло онлайн, глава Минпромторга Денис Мантуров предложил немецкому бизнесу строить заводы в России. По мнению чиновника, это могут быть производства, связанные с автопромом, авиационной промышленностью, энергетикой или железнодорожным машиностроением.

По словам Мантурова, немецкий бизнес помог встроить Россию в глобальные торговые цепочки. Немецкие компании были пионерами локализации производств. Так, к примеру, Volkswagen поставляет кузова автомобилей в Чехию, Словакию и Мексику. Компания Bosh производит электроинструменты в России для рынков Восточной и Западной Европы. Концерн Siemens выпускает на российских производственных мощностях бытовую технику для стран СНГ и Балтии.

Глава Минпромторга подчеркнул, что у России есть амбициозные задачи по ускорению экономического роста выше мировых. Особенно Мантуров выделил национальные проекты, которые сформируют внутренний спрос для всех отраслей промышленности. «Совокупно, по предварительным оценкам, он составит более 90 млрд евро», – сказал министр.

Россия может заменить Китай как площадка для высокотехнологичных производств. По словам Мантурова, зависимость Германии от Китая во время пандемии коронавируса стала очевидной. При этом соединение российских и немецких компетенций по внедрению технологий «умного производства» даст возможность «повысить устойчивость наших производственных процессов к внешним воздействиям», сказал министр. Немецкому бизнесу также предложена субсидия – 40 млрд руб., которые будут выделены из бюджета на производство комплектующих.

Германия осторожно инвестирует в России после политического кризиса 2014 года: в год вложения составляют в среднем 20 млрд долларов. За 6 лет после присоединения Крыма две тысячи немецких компаний покинули российский рынок. На начало 2020 года в России работали 4274 компании с немецким капиталом, 370 компаний, или 8%, ушли из России в 2019 году

Интернет-издание «Капитал Страны», 24 июня