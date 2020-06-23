Если США и Европа размещают сборочные производства в Китае, то сама Поднебесная размещает сборочные производства в СНГ

АО «Завод имени С.М. Кирова», расположенное в Петропавловске (Казахстан), с июля 2020 года начинает выпуск компьютеров из китайских комплектующих. АО «Машиностроительный завод имени С. М. Кирова» — крупный машиностроительный завод в Алма-Ате (п/я № 3868). Построен в 1942 году на базе эвакуированного из-под Махачкалы завода № 182 (ныне завод «Дагдизель»), незадолго до этого объединившегося с заводом имени С. М. Кирова. В советское время был одним из ведущих дизелестроительных и торпедостроительных заводов СССР. В настоящее время входит в состав национальной компании «Казахстан Инжиниринг», созданной в 2003 году. Является единственным производителем торпед с тепловыми двигательными установками на территории СНГ, выпускал, в частности 650-мм торпеды типов 65-72 и 65-76. При взаимодействии с рядом предприятий бывшего СССР, такими как ЦНИИ «Гидроприбор», НПО «Регион», ЦНИИ «Мортеплотехника», ЦНИИ им. Крылова, был освоен выпуск морских торпед 20 типов и модификаций. Также ведется выпуск судового гидравлического оборудования и оборудования для нефтегазовой и горнодобывающей отраслей, литья. В 1990-е годы с прекращением существования Советского Союза и организации Варшавского договора оборонные заказы резко сократились. Завод начал осваивать гражданскую продукцию, однако не прекратил и выпуск торпед и военного оборудования. В марте 2003 года была создана национальная компания «Казахстан Инжиниринг», куда вошёл и завод им. С. М. Кирова. На 2008 год на заводе работало около 600 человек (в 1960-х гг. примерно 14 тысяч человек). Почти 90 % продукции имеет чисто военное значение либо носит двойное назначение, то есть может использоваться как для нужд оборонных ведомств, так и для гражданских нужд. На машиностроительную продукцию общепромышленного назначения приходится 10 % производимой продукции. В частности, завод выполняет доработку торпеды 53-65 КЭ с целью повышения её эффективности, надежности и срока эксплуатации. Завод занимает территорию в 34 гектара, имеет более 14 цехов, включая металлообрабатывающие, производства для точного литья, лазерной и термической обработки, кузнечно-прессовых работ, гальванических покрытий и др

Группа ТЭК в facebook, 22 июня