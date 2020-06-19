Входящий в МК «Сплав» завод «Старорусприбор» получил лицензию Ростехнадзора на изготовление оборудования для ядерных установок

Входящему в Машиностроительную Корпорацию «Сплав» заводу «Старорусприбор» выдана лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право изготовления оборудования для ядерных установок.

Для предприятия, чьим флагманским направлением является разработка и производство продукции для атомно-энергетической отрасли, это один из основных документов, регламентирующих его деятельность. Данная лицензия является обязательной для участия в тендерах на поставку продукции для объектов атомной энергетики. По словам генерального директора ПАО «Завод «Старорусприбор» Алексея Пономарева, лицензия на изготовление оборудования для ядерных установок, выданная предприятию в июне 2020 года, по сути, является продлением ранее выданного аналогичного документа, действие которого заканчивается в августе текущего года. Завод активно поставляет для атомных станций как в России, так и за рубежом широкий перечень оборудования: шариковые расходомеры и их составные части ШАДР-8А, ШАДР-32М, МИП и МИП-1, системы подготовки проб и измерений (СППИ) и их составные части; комплексы подготовки проб для АХК теплоносителя первого контура; блоки ограничения импульсов высоких энергий ОИВЭ; модули аварийного и поставарийного пробоотбора типа АППО и т.д.

Письмо в редакцию ТПА, 18 июня