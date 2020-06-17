В рамках продвижения кранов LD для подземной установки по EN 488 на Европейские рынки компания LD запустила в производство сервисные краны для подземной установки по EN (DIN) DN20-100, PN 2,5-4,0MP

Неотъемлемой частью предизолированных систем централизованного тепло- и холодоснабжения являются краны для спуска воздуха или так называемые сервисные краны. В зависимости от места расположения запорного устройства (шарового крана с удлиненным штоком) на трубопровод монтируются один или два крана для спуска воздуха (перед краном на основной магистрали и после него). Данная номенклатура кранов имеет следующие отличительные особенности:
- комбинированное исполнение муфта/под приварку;
- строительная длина крана не менее 500мм;
- корпусные детали из нержавеющей стали 12Х18Н10Т;
- усеченная горловина;
- управление краном осуществляется через шестигранник с флажком - указателем положения шаровой пробки;
- муфтовый патрубок комплектуется латунной заглушкой под шестигранник.
Несмотря на то, что номенклатура создана специально под европейский рынок, в России она уже начинает появляться в системах тепло- и холодоснабжения.
Сайт ООО ЧСГС, 11 июня