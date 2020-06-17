В рамках продвижения кранов LD для подземной установки по EN 488 на Европейские рынки компания LD запустила в производство сервисные краны для подземной установки по EN (DIN) DN20-100, PN 2,5-4,0MP

Неотъемлемой частью предизолированных систем централизованного тепло- и холодоснабжения являются краны для спуска воздуха или так называемые сервисные краны. В зависимости от места расположения запорного устройства (шарового крана с удлиненным штоком) на трубопровод монтируются один или два крана для спуска воздуха (перед краном на основной магистрали и после него). Данная номенклатура кранов имеет следующие отличительные особенности:

- комбинированное исполнение муфта/под приварку;

- строительная длина крана не менее 500мм;

- корпусные детали из нержавеющей стали 12Х18Н10Т;

- усеченная горловина;

- управление краном осуществляется через шестигранник с флажком - указателем положения шаровой пробки;

- муфтовый патрубок комплектуется латунной заглушкой под шестигранник.

Несмотря на то, что номенклатура создана специально под европейский рынок, в России она уже начинает появляться в системах тепло- и холодоснабжения.

Сайт ООО ЧСГС, 11 июня