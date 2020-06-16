Новый формат выставок, новые условия, упадок традиционных программ выставок и конференций, заставляют уходить в мультимедиа — более глубокого представления участников друг другу задолго до начала мероприятия вместо тупого «фуршета и сауны онлайн»

Несколько таких площадок (инструментов для продвижения) уже готовим. Были бы признательны за замечания и предложения. Приглашаем СМИ и авторов статей к сотрудничеству! В дискуссии по проблеме один из участнико сообщества, в частности, отметил: "У меня давно вызывали аллергию попытки тупо перенести обычные конференции в online. Дошло до идиотизма, когда организаторы конференций в zoom стали приглашать участников на виртуальные фуршеты, предлагая им одеть вечерние платья, налить шампанское и сесть перед web-камерой. Раздражают многочисленные стримы по поводу и без повода, которых сотни каждый день, причем в одно и то же время. Примитивный и ошибочный подход…

Речь о том, чтобы перед самим мероприятием, заблаговременно, а не в прямом эфире на zoom, давать возможность участникам представить свои возможности. Московские нефтегазовые конференции, специализируются на вопросах взаимодействия заказчиков с поставщиками и подрядчиками ТЭК. Они дают возможность каждому участнику мероприятия нового формата разместить целый блок своих предложений. Здесь ролики, статьи, описание компании, технические характеристики продукции, представление руководителей, размещение на картах и другое. Поэтому к началу online-мероприятия все ознакомлены с участниками, сформированы содержательные вопросы и общение в zoom из обычной болтовни превращается в конструктивный диалог. Польза от такого мероприятия возрастает на порядок. Формат, если его развить, заменяет как выставку, так и конференцию. Именно за этим форматом будущее, вне зависимости от того, откроют ли offline-тусовки или нет. Пока offline закрыт альтернативы подходу просто нет, а когда откроют, то он позволит перевести мероприятия на иной уровень".

Сайт Московские нефтегазовые конференции, 15 июня