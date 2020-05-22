Новая локальная цепочка поставок арматуры. Завершен процесс согласования КОНАРа в качестве поставщика германской компании Linde Engineering трубопроводной арматуры и деталей трубопроводов

Работа с компанией Linde Engineering ведется с 2016 года, – рассказал руководитель направления службы развития АО «КОНАР» Андрей Лапотников. – Приоритеты Linde Engineering в области развития закупок у российских компаний постоянно меняются. Однако на сегодняшний день принято стратегическое решение о развитии локальной цепочки поставок. В середине 2019 года мы вернулись к активному обсуждению вопроса с Linde Engineering и провели подготовительную работу по сбору пакета документов для квалификации. В декабре российско-германская комиссия провела технический аудит площадок наших предприятий «Корнет» и «КОНАР-ОРИОН». Наши возможности получили положительную оценку, в особенности уникальные компетенции по криогенному оборудованию. На днях мы получили официальное подтверждение того, что являемся одобренным поставщиком для Linde Engineering.

Сотрудничество предполагается в рамках поставок трубопроводной арматуры и деталей трубопровода в стандартном и криогенном исполнении, а также ряда других изделий для применения в критических условиях эксплуатации. Теперь группа «КОНАР» будет регулярно получать приглашения к участию в закупках.

Linde Engineering входит в состав германской транснациональной химической компании Linde AG, являющейся признанным лидером в области производства промышленных газов и инжиниринга и имеющей филиалы во многих странах мира. Штаб-квартира находится в Мюнхене (Германия). Linde Engineering является ведущим технологическим партнером при проектировании и строительстве нефте- и газоперерабатывающих заводов, фокусируется на таких продуктах, как установки для производства водорода и синтез-газа, кислорода, олефинов, а также установки для обработки природного газа. Имея более 1000 патентов по технологическим процессам и более 4000 завершенных проектов, Linde Engineering входит в число ведущих международных подрядчиков по проектированию технологических процессов и участвует в большинстве крупных строительных проектов нефтегазоперерабатывающей промышленности в России.

Сайт КОНАР, 21 мая