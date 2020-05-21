Возобновил работу Интернет-форум специалистов ТЭК, который отличается от соцсетей наличием структуры, позволяющей группировать близкие по смыслу обсуждения. Может быть заменой выставок и семинаров, которые до октября прекратились

Открылся после реконструкции Интернет-форум специалистов ТЭК. Форум выгодно отличается от соцсетей наличием структуры, позволяющей группировать близкие по смыслу обсуждения. В условиях запрета конференций, форумов, круглых столов и других массовых мероприятий, роль профессиональных Интернет-сообществ особенно велика. Форум интересен тем, кто имеет презентации, выступления, статьи и материалы. Профессионал может размещать материалы, наблюдения, комментарии. Форум позволяет обмениваться интересным опытом, мнениями, формировать полезные контакты с коллегами, обкатывать идеи в профессиональной среде. Авторы с помощью форума могут оперативно публиковать материалы, получать обратную связь с читателями и удобные ссылки для коллег. Зарегистрироваться на форуме можно по ссылке https://www.tek-ads.ru/register/

Сайт ТЭК-ТВ, 21 мая