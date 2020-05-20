АНОНС ТПА №3(108), ИЮНЬ. ФРИЛАНС В БИЗНЕСЕ . Об удаленной работе менеджера по продажам

Брокер, трейдер, менеджер по продажам, торговый агент, маркетолог – не весь список профессий из области продаж. Именно эту сферу нашей экономики мы и рассмотрим как потенциально приспособленную к удаленной работе в реалиях 21 века. Что нужно для работы? Телефон, интернет и оборудованное рабочее место. Сколько это стоит? Ориентировочно, 20 тыс. руб. материальная база + 1–2 тыс. руб. ежемесячная оплата услуг связи (телефон и Интернет). Что такое 2 тысячи рублей ежемесячно, учитывая среднестатистические расходы на транспорт?.. Ответ очевиден.

Ни для кого не секрет, что в данном способе удаленной работы, применимо именно к сфере продаж, существует множество плюсов, например:

- свободный график работы;

- сотрудник не тратит время на дорогу в офис и обратно;

- можно оформить домашнее рабочее место по своему вкусу;

- отсутствие шума, контроля коллег и начальства;

- все помнят, что успешные менеджеры по продажам не ищут там, куда смотрят все, а используют свои собственные способы и методики, что очень актуально в работе удаленно.

Наряду с плюсами всегда будут и некоторые минусы:

- отсутствие оперативной обратной связи от руководителя/коллег, и, как следствие, возможна некорректная с их стороны оценка вашего труда, а также трудности с получением новых вводных;

- нехватка профессионального общения с коллегами, получения важной информации о происходящем в офисе. Многие называют это «вакуумным голоданием»;

- придется самому оплачивать Интернет, «воду в кулере», а также оборудование рабочего места и канцелярские принадлежности;

- самодисциплина. Не каждый из нас дисциплинирован в нужной степени, многим в этом плане помогает окружение, оценки коллег.

Рассмотрим данный вопрос с правовой точки зрения:

Статья ТК РФ 49.1. «Особенности регулирования труда дистанционных работников» гласит:

«Дистанционной работой является выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), вне стационарного

рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет"».

Для любого менеджера по продажам дистанционная занятость вовсе не применима. Менеджера, торгового агента, представителя компании кормят ноги. Умение встречаться и договариваться – ключевые навыки, которыми должен обладать любой «продажник». Телекоммуникационная связь не позволяет обсуждать все. Много информации теряется при разговоре по телефону. Появляется вероятность искажения интонации и общего настроения человека на том конце провода. Ниже приведу разделение понятий «удаленный сотрудник» и «фрилансер».

Сложности, с которыми пришлось столкнуться

Частично мои коллеги выбрали режим дистанционной работы. Это резко ухудшило их производительность труда и оперативность решения проблем. Многие согласования были затянуты, в то время как в офисе сделать это можно было куда более оперативно. При нормативе среднего менеджера 20 звонков более 1 минуты удаленные сотрудники вырабатывали около 10–12 звонков, в то время как идентичный менеджер, находящийся под прямым «надзором» своего начальства в офисе, делал более 25 звонков. Не буду уже говорить о количестве выставленных коммерческих предложений и т. д. А ведь это те самые составляющие, которые кормят любого человека, который участвует в цикле по продаже услуг, товаров, компетенций. Если будет создан ряд мер, контролирующих эффективность сотрудника, тогда удаленная работа станет реальностью нашей жизни, ведь все возможности для этого существуют. Для людей, которые приходят на работу для того, чтобы отсидеть «от звонка до звонка», и покидают свое рабочее место за 5 минут до окончания рабочего дня, такая форма сотрудничества неприменима, если не будут созданы дополнительные меры контроля. Но не для всех в вынужденной удаленной работе проявляются свои негативные стороны. Так называемая генеральная репетиция удаленного режима жизни на данный момент происходит достаточно удачно. Например, многие интернет-магазины, которые работают исключительно удаленно, отмечают всплеск заказов, и это дает возможность рассмотреть остальным сферам сервиса и услуг всевозможные методы решения проблем, возникших у многих российских предпринимателей.

Санкт-Петербург, апрель 2020 года (полный текст в ТПА №3)