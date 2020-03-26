ООО «Липецкая трубная компания «Свободный сокол» начинает продажи запорной арматуры (задвижек) под торговой маркой «Свободный сокол», произведенной на заводах AVK

Клиновые задвижки и другая запорная арматура предназначены для использования в трубопроводах с питьевой водой и нейтральными жидкостями до 70 градусов по шкале Цельсия. Предлагается заказчикам воспользоваться возможностью проектирования и комплектации проектов по строительству сетей водоснабжения и водоотведения не только трубами и фасонными частями из ВЧШГ, но и запорной арматурой под торговой маркой «Свободный сокол». Ждем ваших заказов на запорную арматуру под торговой маркой «Свободный сокол», произведенной на заводах одного из мировых лидеров компании AVK.

Сайт ЛТК Свободный сокол, 25 марта