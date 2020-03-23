Hawle и COVID-19: Программа по минимизации рисков для стабильности цепочек поставок трубопроводной арматуры с помощью долгосрочный запасов продукции и сырья. 110 работников переведены на домашний режим работы

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ

Действия, которые компания предпринимает для сохранения поставок:

· Мы постоянно на связи с нашими поставщиками и держим ситуацию под контролем. Мы уверены в том, что даже те партнеры, кто находится в зонах риска, продолжают работу эффективно и без сбоев. · Компания Hawle заранее поставила на заводы имеющиеся запасы сырья. Вместе с нынешним повышенным уровнем запасов и обычным долгосрочным резервом мы создали надежный буфер. Чтобы обеспечить стабильность поставок, компания Hawle использует программное обеспечение для управления рисками. Оно позволяет идентифицировать широкий спектр рисков в режиме реального времени и своевременно реагировать на изменения ситуации. · Компания Hawle поставляет 90% своего сырья из стран Европейского Союза, поэтому потенциальные риски поставок из других стран связаны с небольшим числом поставщиков. Ассортимент продукции Hawle практически полностью производится на собственных заводах, включая собственное литейное производство в Австрии. Привычное качество обеспечивается современными производственными мощностями, расположенными в Европе.

Статус способности Hawle выполнять обязательства по поставкам

На сегодняшний день не выявлено никаких нарушений со стороны поставщиков. Трансграничные перевозки внутри Европы иногда задерживаются пограничным контролем. Есть ограничения внешней зарубежной логистики, особенно для целевых рынков Африки, Среднего Востока и Австралии. За исключением этих ограничений, мы не знаем о каких-либо рисках, которые могли бы ограничить нашу способность осуществлять доставку. Все производственные процесс на наших заводах работают в полном объеме.

Организационные меры

110 сотрудников Hawle переведены на домашний режим работы, в том числе сотрудники российских офисов. Это решение принял головной офис в Австрии, чтобы минимизировать риски распространения инфекции внутри компании. Производство и склад работают полноценно в прежнем режиме. Для наших клиентов ничего не меняется – все контактные лица по-прежнему остаются на связи. На сегодняшний день мы не знаем о рисках, которые могли бы помешать нам выполнять поставленные задачи. Мы внимательно следим за ситуацией и оперативно информируем, если что-то изменится в нашей работе.

Сайт Hawle, 19 марта