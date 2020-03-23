Заявление Ассоциации итальянских производителей крепежа UPIVEB: Коронавирус COVID – 19 требует экстренных мер вплоть до закрытия заводов и производственных компаний в Италии

Пресс-служба Ассоциации итальянских производителей крепежа UPIVEB распространила нижеследующее заявление.

В это время большой неопределённости из-за распространения эпидемии COVID-19 по всему миру Ассоциация итальянских производителей крепежа UPIVEB считает важным информировать рынок о том, что компании-участницы предприняли шаги для реализации мер безопасности, необходимых для защиты здоровья своих работников в соответствии с Указом премьер-министра от 11 марта 2020 года и Протоколом «Протокол о регулировании мер по борьбе с распространением вируса Covid-19 на рабочих местах». Большинство компаний-членов UPIVEB в настоящее время работают и прилагают все усилия для выполнения договорных обязательства перед своими клиентами, в основном иностранными и в основном работающими в автомобильном секторе. 75% итальянского производства крепёжных изделий на самом деле предназначено для зарубежного рынка, особенно в Европе. Ситуация с новой инфекцией за пределами Италии в настоящее время менее серьёзна. Однако на европейском уровне не существует общих руководящих принципов, касающихся возможности поддерживать промышленное производство активным. Каждая страна, клиент и производитель движется независимо друг от друга с мыслимыми будущими последствиями с точки зрения конкуренции между компаниями, принадлежащими к разным странам. Сильная ориентация крепёжного производственного сектора на экспорт означает, что компании-члены Ассоциации не могут занимать односторонние позиции. Это будет иметь неизбежное и прямое влияние на деятельность их иностранных партнёров, в результате чего возможны нарушения договора, возможны ущерб и связанные с этим правовые последствия. Выражая обеспокоенность по поводу развития пандемии в Италии и во всём мире, компании-члены UPIVEB рассматривают возможность закрытия своих итальянских производственных мощностей, что было бы весьма ответственным выбором с учётом серьёзности текущей чрезвычайной ситуации. Реализация этих гипотетических мер должна поддерживаться сильным политическим консенсусом и конкретной правовой базой, которые, как мы надеемся, будут быстро достигнуты на европейском уровне.

Источник: Журнал «Крепёж, клеи, инструмент и...», 13 марта