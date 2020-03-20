Перенос конференции IBM Think Summit Москва на более поздние сроки

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, а также в связи с введением дополнительных контрольно-ограничительных мер, в том числе, принятием указа мэра Москвы Сергея Собянина от 5 марта 2020 года № 12-УМ "О введении режима повышенной готовности" в городе Москве, мы приняли решение о переносе конференции IBM Think Summit Москва на более поздние сроки. Мы будем информировать вас о дате и обновлениях в программе или формате проведения IBM Think Summit Москва на странице мероприятия.

Остаемся на связи и желаем здоровья вам и вашим близким!