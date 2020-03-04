АРМАТУРНЫЙ РЕЙТИНГ. БАРНАУЛЬСКИЙ КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ПОБЕДИЛ В ДВУХ НОМИНАЦИЯХ РЕЙТИНГА ПОСТАВЩИКОВ ДЛЯ ТЭК (ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)

Барнаульский котельный завод занял первое место в двух номинациях - «Котельное оборудование» и «Трубопроводная арматура» согласно опроса потребителей продукции для ТЭК среди российских компаний по итогам 2019 г. Исследование проводило Рейтинговое агентство "Центр поставщиков ТЭК". В опросе приняли участие более 100 генерирующих и сетевых компаний электроэнергетики. Награда была вручена 20 февраля на ежегодной конференции ИНВЕСТЭНЕРГО-2020 директору по продажам предприятия Александру Гаммеру.
В группе «Котельное оборудование» оценивались: ООО «Барнаульский котельный завод», ООО «Белгородский завод энергетического машиностроения», АО «Бийский котельный завод», АО «Дорогобужский котельный завод», ООО «Красноярский котельный завод», АО «Подольский машиностроительный завод», ОАО «ТКЗ «Красный котельщик», Филиал НКМЗ ООО «ТЭР», АО «ЗКО».
В группе «Трубопроводная арматура» оценивались: ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», ООО «АРКОР», ЗАО «АРМАТЭК», ООО «Барнаульский котельный завод», ООО «Белгородский завод энергетического машиностроения», ООО НПП «Гималаи», ООО ТКЗ «Красный котельщик», ЗАО «НПО Флейм», ЗАО «РОУ», ЗАО «Саратовский арматурный завод», ООО «Сибгазстройдеталь», ООО «Сибирская Трубопроводная Компания», ООО «Энергомаш-Арматура Высокого Давления», ЗАО «Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ», ЗАО «ПО «МЗТА», ООО «Волгограднефтемаш», ЗАО «Старооскольский арматурный завод», ООО «Армаком Инжиниринг», ООО «Броен», ЗАО «Фирма Союз-01», ОАО «Пензтяжпромарматура».
Сайт ООО БКЗ, февраль 2010 г.