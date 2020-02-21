ПОЛЬСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД ZETKAMA ПОЛУЧИЛ ЗВАНИЕ «ГЕПАРДЫ БИЗНЕСА 2019» В ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Среди 56 456 польских предприятий, финансовые результаты которых были исследованы Институтом Европейского Бизнеса в феврале 2020 года, звание «Гепард Бизнеса 2019» получило 910 компаний электромашиностроительной промышленности, поскольку они быстро развивались, а среднее значение динамики чистой прибыли и выручки составило более 10 процентов. Среди награжденных компаний «ZETKAMA» заняла 272 место.
Подробная информация на сайте: http://europejskafirma.pl/gepardy-biznesu-2019-przemyslu-elektromaszynowego Опубликовано 13 февраля 2020