Отрасль живет! Промышленное оборудование и металлургическая продукция стали самыми популярными товарами на электронных торгах. На втором месте по объемам продаж - закупки труб и трубопроводной арматуры

В 2019 году самым популярными товарами, которые российские компании закупали на электронной площадке B2B-Center, стала продукция машиностроения и металлургии. Их доля от общего числа торгов на площадке составила 15,6% (42,7 тысяч закупок) и 9,3% (25,5 тысяч закупок) соответственно. Всего российские заказчики провели на B2B-Center 234 тысячи электронных закупок на 2,2 трлн рублей. «Закупки оборудования и металлургической продукции – это исторически развитые сегменты корпоративной интернет-торговли. В прошлом году их число превысило закупки строительных товаров, химической продукции и электроники. Это объясняется тем, что поставщиков в этих сегментах ищут заказчики из всех производственных отраслей экономики, которые представлены на нашей площадке», - рассказал Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Center.

Промышленное оборудование

В основном на электронных торгах закупают оборудование для горнодобывающей промышленности, нефтепромысловое и буровое оборудование, насосы и компрессорное оборудование, устройства гидро- и пневмоавтоматики, оборудование для металлургической и пищевой промышленности. Крупнейшие закупщики в этом сегменте - горнодобывающие, металлургические и машиностроительные холдинги, нефтесервисные компании, предприятия атомной и агропромышленной отраслей.

Металлургическая продукция

Самые популярные категории – это прокат, метизы, ферросплавы и листовой металл, которые закупают металлургические и машиностроительные предприятия. На втором месте - закупки труб и трубопроводной арматуры. Здесь основными закупщиками являются компании атомной, нефтегазовой и горнодобывающей отраслей.

B2B-Center – крупнейшая в России электронная торговая площадка для корпоративных закупок. Первый в стране облачный сервис для эффективного управления торгово-закупочной деятельностью начал работать в 2002 году. За это время на площадке прошел 1,3 млн торгов на общую сумму 18,5 трлн рублей. Число пользователей сервиса превышает 461 000 компаний. На B2B-Center проводят закупки крупнейшие российские компании: ГК «Росатом», ОАО «АВТОВАЗ», ПАО «Россети», ОК РУСАЛ, ПАО «Мечел», ПАО «Татнефть», АО «Зарубежнефть», Группа ГАЗ, Холдинг «ТАГРАС», ООО «УАЗ», ПАО «ЧТПЗ», АО «Кордиант», ПАО «Т Плюс», ГК ПИК, ПАО «МегаФон», ПАО «ВымпелКом», Tele2, Burger King, Faberlic, Kari и т.д.

Источник: B2B-Center, 19 февраля 2020 год