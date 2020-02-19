ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА В БРЕСТЕ. ЗАВОДУ ГАЗОВОЙ АРМАТУРЫ ТЕРМОБРЕСТ ИСПОЛНИЛОСЬ 30 ЛЕТ (пресс-релиз)

5 февраля 2020 года нашему предприятию – заводу газовой арматуры ТЕРМОБРЕСТ исполнилось 30 лет. 8 февраля поздравить 30-летнего юбиляра собрались более 200 гостей из разных стран мира, в том числе партнеры, дилеры, потребители продукции и сотрудники завода. Празднование Юбилея проходило в ресторане «Рыньковский Палац». В своей торжественной речи генеральный директор завода Корнилов Александр Викторович подвел итоги тридцатилетней деятельности, рассказал гостям об истории и будущих перспективах развития. Говоря о специфике концепции развития завода, Корнилов А.В. отметил, что: «ТЕРМОБРЕСТ эффективно объединил организационные и технологические принципы крупносерийного и единичного производства газовой арматуры».

В 1990 году производственная деятельность завода газовой арматуры ТЕРМОБРЕСТ началась с освоения трех позиций электромагнитных клапанов. Сегодня ТЕРМОБРЕСТ производит более чем 10 000 типов, типоразмеров и наименований изделий, которые широко применяются в системах обеспечения безопасности и регулирования теплоэнергетических установок промышленного и бытового назначения, в сферах газоснабжения и газопотребления. Еще в начале своего пути ТЕРМОБРЕСТ сделал опору на три основополагающих принципа: качество, надежность и безопасность производимой продукции. В основу вектора развития были положены собственные научно-технические разработки, направленные на расширение модельного ряда, постоянная модернизация производства и налаживание доверительных и долгосрочных связей с потребителями. «Мы всегда опирались на свои силы, на собственный мощный людской и производственный потенциал» - отметил генеральный директор. Как результат – уровень завода сегодня не уступает уровню лучших мировых производителей газовой арматуры.

Начиная с поставок продукции на рынки бывшего СССР, сегодня ТЕРМОБРЕСТ поставляет свою продукцию более чем в 30 стран мира. При этом технические особенности производимой продукции гарантируют безотказную работу нашего оборудования практически в любых широтах – от влажных Тропиков и континентальных пустынь до сурового Заполярья.

Среди постоянных потребителей продукции завода такие гиганты нефтегазодобывающей и перерабатывающей отраслей как «ГАЗПРОМ», «ЛУКОЙЛ», «РОСНЕФТЬ», «СУРГУТНЕФТЕГАЗ», «ТАТНЕФТЬ», «БАШНЕФТЬ», Территориальные Генерирующие Компании (ТГК), а также ряд крупных производителей оборудования теплоэнергетического комплекса, такие как: ООО Завод «Газпроммаш», АО «Дорогобужкотломаш», ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», ОАО «Бийский котельный завод», АО «Нефтемаш», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», АО «Башкирская содовая компания», ОАО «РЖД» и многие другие.

Генеральный директор рассказал о планах и перспективах развития завода на следующие годы. Как отметил Корнилов А.В.: «Планируется, твердо удерживая позиции среди лидеров арматуростроения Евразии, увеличивать номенклатурный ряд изделий, совершенствовать сервис и, улучшая потребительские качества фирменной продукции, поступательно расширять своё присутствие на мировом арматурном рынке.» Также генеральный директор поблагодарил партнеров и сотрудников завода за 30-летний совместный труд и выразил уверенность в дальнейшем эффективном сотрудничестве.

Письмо в редакцию ТПА, 18 февраля