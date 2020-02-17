Белгородский завод «Белэнергомаш-БЗЭМ» вошел в состав Объединенной металлургической компании (АО «ОМК»). Слияние двух компаний создает значительную синергию и будет способствовать продолжению развития предприятия

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК») – один из крупнейших российских производителей металлопродукции для ведущих энергетических, транспортных и промышленных компаний. ОМК — комплексный поставщик продукции для добычи и транспортировки газа и нефти. Выпускает трубы различного назначения, железнодорожные колеса, листовой прокат, соединительные детали трубопроводов, трубопроводную арматуру, рессоры.

В составе ОМК – пять крупных предприятий металлургической отрасли: Выксунский металлургический завод (АО «ВМЗ», Нижегородская область), Альметьевский трубный завод (АО «АТЗ», Республика Татарстан), завод «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь», Челябинская область), Благовещенский арматурный завод (АО «БАЗ», Республика Башкортостан), Чусовской металлургический завод (АО «ЧМЗ», Пермский край). В ноябре 2019 года в состав ОМК вошла Вагонная ремонтная компания - 3.

«Мы рады, что к команде ОМК присоединилась высокотехнологичная компания «Белэнергомаш» и ее профессиональный коллектив. Наша цель – за счет синергии с другими заводами ОМК усилить позиции «Белэнергомаша» как лучшего в стране производителя продукции для атомной промышленности, ведущего производителя металлоконструкций, котлов и котельного оборудования. Уверена, что интеграция опыта и технических школ всех наших предприятий позволит создать новые уникальные продукты для наших потребителей», — прокомментировала сделку председатель правления ОМК Наталья Еремина.

Источник: Сайт Энергомаш, 14.02.2020