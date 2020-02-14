15–16 апреля 2020 г. в Санкт-Петербурге пройдет 10-я специализированная конференция «Крепёж. Качество и ответственность». За девять лет конференция стала традиционным местом встречи для профессионалов из различных отраслей производства

Основные темы для обсуждения на конференции в 2020 году:

1. Требования отечественных отраслей потребления (промышленность, строительство) к современным крепёжным изделиям;

2. Повышение качества отечественного крепежа и меры его защиты от некачественного импорта;

3. Современные требования к металлу для крепежа и его потенциальные изготовители;

4. Новое оборудование, инструменты и материалы для современного производства крепежа.

5. Стандартизация крепёжных изделий, применяемых в разных отраслях

Программа Конференции предусматривает организацию деловых переговоров с потенциальными партнёрами и экскурсии на предприятия - производители крепежных изделий. В этот раз конференция пройдёт в историческом центре Петербурга в здании Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, по адресу: ул. Чайковского, д. 46-48.

Начало Конференции в 10.00 15 апреля 2020 года. Контактная информация: тел. +7(812) 335-89-04, e-mail: ptfair@restec.ru, Сайт мероприятия: ffrussia.ru

Письмо в редакцию ТПА, 13 февраля