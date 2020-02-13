Руководители МГТУ имени Н.Э. Баумана заявили о готовности ведущего технического вуза нашей страны войти в состав Курганского территориально-отраслевого кластера «Новые технологии арматуростроения» (КТОК «НТА»

Делегация московского вуза приехала в Курган с двухдневным визитом по приглашению координационного совета КТОК «НТА» при содействии департамента экономического развития Курганской области.

Как рассказал генеральный директор Фонда «Агентство технологического развития Курганской области» Сергей Сухарев, зауральских арматуростроителей заинтересовали разработки учёных Бауманки в сфере виртуальных испытаний трубопроводной арматуры. Внедрение этих технологий позволит существенно сократить сроки испытаний продукции, которая производится в нашем регионе для нефтегазовой и атомной промышленности, и существенно снизить себестоимость этого процесса.

В первый день работы научно-производственной миссии в Кургане на базе Курганского государственного университета прошёл круглый стол «Межрегиональное сотрудничество: опыт, перспективы развития», в рамках которого зауральские промышленники и представители двух вузов обсудили основные направления возможной совместной работы.

На следующий день, 6 февраля, московские гости посетили Курганский центр испытаний, сертификации и стандартизации трубопроводной арматуры, а также ведущие предприятия арматурного кластера Зауралья.

«На курганских предприятиях мы увидели современное высокотехнологичное производство, подготовленные кадры. Мы будем с удовольствием сотрудничать с этими предприятиями. Курганский центр испытаний мы осматривали с определённой долей зависти. Такой центр мог бы стать очень хорошей базой для студенческой практики», – отметил декан факультета «Энергомашиностроение» МГТУ им. Баумана, академик международной академии холода Анатолий Жердев.

С предложением войти в состав курганского арматурного кластера представители столичного вуза выступили ещё в первый день работы миссии. «В апреле 2020 года мы планируем провести совместное совещание Бауманки и руководителей наших предприятий на международной нефтегазовой выставке в Москве, – рассказал Сергей Сухарев. – Думаю, там же мы подпишем официальное соглашение о вхождении МГТУ им. Баумана в состав КТОК «Новые технологии арматуростроения».

Источник: Новый мир, www.nm45.ru, 10.02.2020