Трубам закрутят краны. Почти половина водопроводных сетей требует ремонта. Минстрой представил проект модернизации объектов ЖКХ путем субсидий на реконструкцию объектов, износ которых превышает 60%

Чтобы чистая вода без потерь поступала в дома, нужно поменять более 44% водопроводных сетей. По данным Фонда развития трубной промышлености, за последние семь лет в России произошло 4452 крупные аварии в системах тепло- и водоснабжения, от разливов кипятка пострадали 230 и погибли 79 человек. Гендиректор Ассоциации производителей трубопроводных систем (АПТС) Владислав Ткаченко, говорит, что трубы в нашей стране активно прокладывали в 1960-1980-е годы, когда шла активная урбанизация. Срок службы стальных труб - 25 лет, а полимерные тогда почти не применялись. Стальные трубы страдают от химической коррозии в почвах, их пробивают блуждающие токи от трамваев, метро, высоковольтных кабелей. "Но в новой России темпы замены сетей колоссально низкие. В холодном водоснабжении в последние годы мы меняли 1,1-1,5% труб. В горячем - около 2%, в канализации - 0,4% каждый год, это в 10 раз меньше, чем необходимо", - подчеркивает эксперт. Чтобы уровень износа хотя бы не увеличивался, нужно менять по 4% труб ежегодно. Поправки в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" предполагают выделение субсидий из региональных бюджетов и на компенсацию процентов по кредитам, полученным для замены труб. Тарифы ЖКХ из-за увеличения затрат инвестора для населения не вырастут. "До 1 июня 2020 года проект программы должен быть вынесен на рассмотрение правительства", - сообщили в минстрое. Из-за изношенных труб теряется почти четверть очищенной на станциях водоподготовки воды. По данным Росстата, в среднем в регионах подлежит замене более 44% водопроводных сетей, 30% сетей в сфере горячего водоснабжения, 45% - в водоотведении. Между тем в АПТС считают, что процент изношенных коммунальных сетей, приведенный Росстатом, можно смело умножать на два. "Нигде не установлено, как оценивать износ, - говорит Ткаченко. - Сейчас это, как правило, субъективная оценка состояния сетей инженером водоканала. И если он резко увеличит цифру - будут вопросы и к нему, и к организации, и к губернатору: что сделали, почему не предотвратили? Поэтому у нас не растет этот показатель". Недофинансирование приводит не только к трагедиям. Падает качество водопроводной воды.

Источник: rg.ru , 3 февраля 2020