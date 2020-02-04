ПАО «ЗиО-Подольск» успешно прошёл аудит Российского морского регистра судоходства (РМРС) по подтверждению действия Свидетельства РМРС на производство оборудования для судовых реакторных установок.

Действие сертификата распространяется на производство оборудования для судовых реакторных установок КЛТ-40, КЛТ-40С, «РИТМ-200». Ответственная за подготовку и представление сведений РМРС, подтверждающих соответствие ПАО «ЗиО-Подольск» требованиям РМРС, – руководитель группы ОМК Елена Драчева обеспечила профессиональное и оперативное взаимодействие в ходе подготовки и проведения аудита. По результатам аудита «Российский морской регистр судоходства» подтвердил, что «ЗиО-Подольск» производит продукцию для судовых механизмов в соответствии с самыми строгими требованиями постройки морских судов. Впервые «ЗиО-Подольск» прошел освидетельствование на соответствие требованиям Российского морского регистра судоходства в 2013 году и ежегодно подтверждает статус изготовителя продукции для морского судостроения. Поддержание действия Свидетельства РМРС позволяет заводу и в дальнейшем заключать договоры по перспективным направлениям судостроения и выполнять договорные обязательства в соответствии со стратегическими целями Госкорпорации «Росатом», в частности, связанных с направлением «Арктика».

Сайт АО «Атомэнергомаш», 31 января