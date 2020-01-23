В компании АО КОНАР впервые прошла независимая оценка квалификации работников по требованиям профессионального стандарта «инженер-технолог-программист».

АО «КОНАР» продолжает вести работу в рамках задачи по развитию системы профстандартов и внедрению национальной системы профессиональных квалификаций, поставленной Президентом России Владимиром Путиным. Это помогает определить четкие требования к компетенциям специалистов и содержанию образовательных программ, обеспечивает систему подготовки в соответствии с потребностями рынка труда. Оценка персонала в рамках трудового законодательства РФ может быть проведена через внутреннюю аттестационную процедуру и внешнюю независимую оценку квалификаций (НОК). Центр оценки квалификаций (ЦОК) АО «КОНАР» имеет право проводить независимую оценку по 11-ти укрупненным квалификациям. Экзамен состоял из теоретической и практической части и проходил в присутствии экспертной комиссии. В состав комиссии вошли представители АО «КОНАР» и ЮУрГУТК. Для начала испытуемым было предложено решить тестовые задания, а после этого выполнить практическую часть — в стандартном рабочем режиме составить управляющую программу, самостоятельно назначить инструменты, заготовку. Также нужно было исправить уже существующую некорректную программу — найти и устранить ошибки. По итогам независимой оценки, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 6 разряда Владимир Шевцов подтвердил квалификацию инженера-технолога-программиста станков с ЧПУ 3 категории, а инженер-технолог 1 категории Михаил Сюткин — ведущего инженера-технолога-программиста станков с ЧПУ. Им выдали свидетельство о квалификации сроком на три года.

Сайт АО КОНАР, 22 января