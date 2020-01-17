Гарантия на латунные шаровые краны LD Pride - 10 лет!

С середины 2019 заводом ЧСГС выпускаются шаровые краны LD Pride новой усиленной конструкции. Это принципиально иные краны, имеющие бо́льшую толщину стенок и, как следствие, большую массу по сравнению с предыдущей конструкцией. Отличительной особенностью данных кранов является отштампованная дата (месяц/год) выпуска на корпусе крана. Данная конструкция прошла апробацию на различных объектах, в том числе успешно пройдены определительные испытания в НИИ Сантехники (протокол №2311-МХ07-19 от 24 декабря 2019), чем подтверждаются высокие качественные показатели шаровых кранов LD Pride. Дополнительно сообщаем, что на краны имеющие оттиск даты на корпусе с января 2020 устанавливается новый гарантийный срок – 10 лет. Документация (паспорт) содержит такую информацию, начиная с января 2020. Шаровые краны LD Pride – достойная отечественная альтернатива импортным аналогам. Обладают отличными показателями по сопротивлению внешним нагрузкам, не ниже многих именитых европейских образцов. Главное преимущество кранов LD Pride, по-прежнему, остается не высокая стоимость, эстетичный внешний вид, надежность марки LD.

Сайт ООО ЧСГС, 16 января 2020