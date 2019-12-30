В Нижнем Новгороде начали производить специальную арматуру для АЭС в цехе Завода энергетического оборудования «Энергопоток» (Саров)

Цех по производству специальной арматуры для АЭС открылся в технопарке «Саров» в Нижегородской области. Цех является совместным предприятием компаний Завод энергетического оборудования Энергопоток и Технопарк-Технология. Он расположен в поселке Сатис в Нижегородской области на территории технопарка «Саров». Здесь будут собирать запорную арматуру для АЭС «Руппур» (Бангладеш), АЭС Аккую» (Турция), АЭС «Куданкулам» (Индия). Гендиректор компании Технопарк-Технология А. Белугин в ходе церемонии открытия отметил, что запуск нового цеха не станет завершением сотрудничества, намечены новые цели и есть понимание, как дальше развивать проект.

Источник : Neftegaz.RU, 27 декабря