ИТОГИ ГОДА. Предновогоднее интервью с исполнительным директором ПАО «Аскольд» Михаилом Хариным

С какими показателями ПАО "Аскольд" завершает производственный год?

– На 2019 год мы брали обязательства произвести товарной продукции на сумму 1,892 млрд рублей. Продолжая традицию

перевыполнения годовых показателей, начатую в 2012 году, уже на сегодняшний день произвели продукции на 1,900 млрд

рублей. План по реализации с учётом неотгруженной продукции также выполнен. В направлении модернизации производства

работали, что называется, «точечно»: по мере обнаружения «узких мест» предпринимали всё возможное, чтобы их максимально

эффективно устранить. Так, в 2019 году было существенно обновлено технологическое оборудование литейного производства,

на производственных участках частично заменено выработавшее свой ресурс и морально устаревшее оборудование,

организован новый участок по травлению титана, запущены в эксплуатацию современное автоматизированное малярное

производство, участок для притирки паровой арматуры, начал функционировать в рабочем режиме участок технического

освидетельствования газовых баллонов, введена в эксплуатацию автоматизированная насосная станция в цехе №33, в цехе №4

появился современный механизированный склад готовой продукции, установка для прессования резиновых смесей и т.д.

Силами ремонтно-строительной службы выполнен существенный объём работ, направленных прежде всего на улучшение

условий труда персонала предприятия. В уходящем году произведён капитальный ремонт и утепление крыши цеха №4, теперь

специалисты цеха и зимой, и летом могут работать в комфортных условиях.

Основные, на Ваш взгляд, достижения ПАО «Аскольд» в году уходящем?

– В рамках диверсификации производства мы организовали новое обособленное структурное подразделение «управление по

поставкам оборудования для атомных станций», базирующееся в Великом Новгороде. Направление деятельности вновь

созданного управления – организация работ по расширению ассортимента арматуры для атомной энергетики и увеличение

объёмов её производства. В стадии заключения находится первый контракт на сумму около 40 млн руб. На предприятии

возобновлено производство востребованных на дальневосточных судостроительных и судоремонтных предприятиях задвижек

диаметром 350 мм (на фото обработка корпуса в цехе №33). В 2019 году освоен новый вид продукции – кингстоны и захлопки

разных типоразмеров, производство которых продолжится в 2020 г. Ещё одним достижением года уходящего является

разработка, монтаж и скорый ввод в эксплуатацию испытательного участка паровой арматуры. Парогенераторная установка позволяет проводить испытания арматуры паром температурой до 310 градусов С и давлением до 40 кгс/см кв. В уходящем году ПАО «Аскольд» вступил в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Главная цель нацпроекта – рост производительности труда к 2024 году как минимум на 5% в год. Первоочередная задача, стоящая перед участниками проекта, – выявление проблемных мест и потерь в организации производства с последующей разработкой путей и механизмов их устранения или минимизации. Проект позволяет предприятию рассчитывать на безвозмездную методическую помощь со стороны основанной государством некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций» в достижении целевых показателей нацпроекта. В дальнейшем при успешном достижении показателей и соответствующей отчётности предусмотрено дополнительное субсидирование предприятия для целей повышения производительности, в том числе на прохождение обучения на курсах повышения квалификации, освоения работниками новых, востребованных на предприятии профессий и т.д. В настоящее время специалистами предприятия прорабатывается бизнес-план «Развитие и модернизация литейного производства ПАО «Аскольд» для участия предприятия в отборе инвестиционных проектов, планируемых к реализации и финансированию с использованием средств некоммерческой организации «Фонд развития моногородов». Вступление в программу позволит привлечь дополнительные средства для расширения возможностей металлургии «Аскольда».

В сокращении, сайт ПАО Аскольд, Газета "Новатор", № 11 (80), от 25 декабря 2019 г.