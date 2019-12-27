НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ЕСКД ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕКСТОВЫМ ДОКУМЕНТАМ ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Приказом Росстандарта утвержден ГОСТ Р 2.105–2019 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам». Введен в РФ с 01.02.2020.

Стандарт устанавливает общие требования к выполнению текстовых документов на изделия машиностроения, приборостроения и строительства. Стандарт распространяется на изделия машиностроения и приборостроения всех отраслей промышленности, изготавливаемые и применяемые по конструкторской документации, выполняемой в соответствии с требованиями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), и объекты строительства, и строительные изделия, изготавливаемые по проектной документации, выполняемой в соответствии с требованиями Системы проектной документации для строительства (СПДС). На основе стандарта допускается, при необходимости, разрабатывать стандарты, учитывающие особенности выполнения текстовых документов изделий различных отраслей промышленности с учетом их специфики.

Приказом Росстандарта утвержден ГОСТ Р 2.106–2019 «Единая система конструкторской документации. Текстовые документы». Введен в РФ с 01.02.2020.

Стандарт устанавливает формы и правила выполнения следующих конструкторских документов изделий машиностроения и приборостроения: документы, содержащие текст, разбитый на графы; спецификация; ведомость спецификаций (ВС); ведомость ссылочных документов (ВД); ведомость покупных изделий (ВП); ведомость разрешения применения покупных изделий (ВИ); ведомость держателей подлинников (ДП); ведомость технического предложения (ПТ); ведомость эскизного проекта (ЭП); ведомость технического проекта (ТП); ведомость документов в электронной форме (ВДЭ);

таблицы (ТБ); документы, содержащие в основном сплошной текст; пояснительная записка (ПЗ); программа и методика испытаний (ПМ); расчет (РР); инструкция (И); документы прочие (Д).

Приказом Росстандарта утвержден ГОСТ Р 2.601–2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы». Введен в РФ с 01.02.2020.

Стандарт устанавливает виды, комплектность и общие требования к выполнению эксплуатационных документов. На основе настоящего стандарта допускается разрабатывать стандарты, устанавливающие виды, комплектность и общие требования к выполнению эксплуатационных документов на изделия конкретных видов техники с учетом их специфики.

Приказом Росстандарта утвержден ГОСТ Р 2.610–2019 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов». Введен в РФ с 01.02.2020.

Стандарт устанавливает общие правила выполнения следующих эксплуатационных документов изделий машиностроения и приборостроения: руководство по эксплуатации (РЭ); инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия (ИМ); формуляр (ФО); паспорт (ПС); этикетка (ЭТ); каталог изделия (КИ); нормы расхода запасных частей (НЗЧ); нормы расхода материалов (НМ); ведомость комплекта запасных частей, инструмента и принадлежностей ЗИП (ЗИ); инструкции эксплуатационные специальные (ИС); ведомость эксплуатационных документов (ВЭ). На основе стандарта допускается, при необходимости, разрабатывать стандарты, устанавливающие виды, комплектность и правила выполнения эксплуатационных документов на изделия конкретных видов техники с учетом их специфики.

Приказом Росстандарта утвержден ГОСТ Р 2.002–2019 «Единая система конструкторской документации. Требования к моделям, макетам и темплетам, применяемые при проектировании». Введен в РФ с 01.02.2020. Стандарт распространяется на материальные макеты, модели, применяемые в процессе макетного метода проектирования, и на темплеты, применяемые при методе плоскостного макетирования проектных решений. К проектированию с применением темплетов и моделей не относится изготовление демонстрационных или действующих макетов, а также учебных пособий. Стандарт устанавливает основные требования и правила выполнения материальных (физических) макетов, моделей и темплетов (зданий, сооружений и их составных элементов), применяемых при разработке проектов промышленных предприятий, опытно-промышленных установок и сооружений. На основе стандарта допускается разрабатывать стандарты, учитывающие особенности изготовления материальных макетов, моделей и темплетов, применяемых при разработке проектов конкретных видов промышленных предприятий, опытно-промышленных установок и сооружений в зависимости от их специфики.

Приказом Росстандарта утвержден ГОСТ Р 2.057–2019 «Единая система конструкторской документации. Электронная модель сборочной единицы. Общие положения». Введен в РФ с 01.02.2020. Стандарт устанавливает общие положения по выполнению электронных геометрических моделей сборочных единиц (комплексов, комплектов) изделий машиностроения и приборостроения. На основе настоящего стандарта допускается разрабатывать стандарты, учитывающие особенности выполнения электронных моделей сборочных единиц (комплексов, комплектов) изделий конкретных видов техники в зависимости от их специфики.

Приказом Росстандарта утвержден ГОСТ Р 2.711–2019 «Единая система конструкторской документации. Схема деления изделия на составные части». Введен в РФ с 01.02.2020. Стандарт устанавливает правила выполнения схемы деления структурной изделий всех отраслей промышленности. На основе стандарта допускается, при необходимости, разрабатывать стандарты, учитывающие особенности выполнения схемы деления изделия на составные части изделий, применяемых при разработке проектов конкретных видов изделий с учетом их специфики и (или) особенностей применяемых программных средств.

Обзор подготовлен С. Н. Дунаевским, НПФ «ЦКБА»

Санкт-Петербург, декабрь 2019 года