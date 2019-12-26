Тезисы по МГП Северный поток-2. Доработка российских трубоукладчиков потребует много типоразмеров судовой арматуры и оборудования

На момент остановки работ Allseas МГП Северный поток-2 был построен на 93%, оставалось уложить 160 км по 2 ниткам.

Но суда-трубоукладчики Allseаs 24 декабря 2019 г. выгрузили находившиеся у них на борту трубы и ушли с места укладки газопровода. Собственные суда-трубоукладчики, способные немедленно возобновить работы, сейчас отсутствуют. Текущая ситуация по МГП Северный поток-2. Можно лишь предполагать о напряженной работе в недрах Газпрома, Межрегионтрубопроводстроя, Газфлота и ОСК, которым нужно выдать на гора решение по достройке МГП Северный поток-2. Проще найти вспомогательные суда для засыпки песком и гравием для обеспечения защиты и теплоизоляции МГП, хотя здесь тоже нужна система динамического позиционирования. Хуже с трубоукладчиками. Можно попросить Китай, но у них только - только началось сближение с США после торговой войны, поэтому - табачок врозь. Наиболее реальный вариант: подогнать ТУБ Фортуна и ТУС Академик Черский под параметры проекта. А. Рахманов из ОСК - в панике, но ждать 4 года никто не будет Для снижения рисков властям РФ придется скупать вспомогательные суда, связанные с трубоукладкой.

25 декабря 2019 г. стало известно, что суда -земснаряды (нет санкций на них) Seahorse (флаг Нидерланды) и Rockpiper ( флаг Кипра) проведут подводно-технические работы по отсыпке подводного участка МГП Северный поток - 2. В распоряжении правительства РФ указан срок 21 декабря 2020 г. по контролю иностранных судов в Балтийском море. Но компании ничего не грозит, потому что санкции - только на трубоукладку. Оба судна - типа земснаряда, в функции которого входит засыпка труб газопровода. Оборудованы специальной трубой Ø 0,7 м и возможностью точной засыпки материала до 1,5 м. Важно отметить, что у Seahorse и Rockpiper есть система динамического позиционирования (DP-2). Технология подачи и точного размещения частиц твердых пород на дне моря основана на применении труб специальной конструкции для засыпки таких материалов с борта судна. Система сложная, оснащена видеокамерами и импульсными приемопередатчиками, которые позволяют следовать вдоль трассы МГП Северный поток-2, точно разместить материал засыпки с требуемой толщиной засыпки. Раструб телескопической трубы устанавливают в 5 метрах от трубы газопровода. Трубоукладка. Правительство РФ уже создало межведомственную рабочую группу под руководством Д. Козака для управления завершением проекта МГП Северный поток-2. План таков: 1. Закончить подводный участок МГП - 1 мая 2020 г 2. Провести пусконаладку МГП, заполнить технологическим газом - август 2020 г. Ресурсы: - ТУБ Фортуна, которая со скоростью 1 км/сутки проведет трубоукладку обеих ниток порядка 30-40 км на мелководье на 20-метровой глубине в немецких водах у Грайфсвальда. Начало работ 15 января 2020 г. Ограничение по работе - волнение моря не более 2 баллов по шкале Бофорта.

- создаваемый роботизированный комплекс по подводной сварке в воздушной каверне на мелководье Германии. Начало работ - 15 февраля 2020. Время необходимо для формирования команды порядка 200 водолазов - сварщиков. ТУС «Академик Черский», который со скоростью до 5 км/сутки закончит датский участок МГП Северный поток-2 и поможет на мелководье Германии. Начало работ - до 15 марта 2020 г. Сейчас он ремонтируется на Находкинском СРЗ, но труба зовет. ОСК готовит технические решения по модернизации ТУС под проект МГП Северный поток-2. Дооснастить ТУС планируется к 15 февраля 2020 г. После этого ТУС пройдет Северным морским путем в Балтику.

Источник : Neftegaz.RU, 26 декабря