Компания «КОНАР» отметила 28-летие со дня основания. Праздничное мероприятие прошло в цехе №34. Главными героями торжества стали сотрудники предприятия. Награждение провел генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Бондаренко

История компании началась с производства фланцев, фланцевого крепежа и деталей трубопровода. АО «КОНАР» (до 2016 года – ЗАО «КОНАР») основано 29 октября 1991 года и в настоящее время является флагманским предприятием промышленной группы, в составе которой более полутора десятков предприятий. КОНАР обладает компетенциями в сфере инжиниринга, участвует в решении комплексных задач по организации добычи, транспортировки и переработки нефти, является поставщиком крупнейших российских компаний, работающих в нефтегазовой отрасли. Основной производственной площадкой Промышленной группы КОНАР является Индустриальный парк «Станкомаш» в Челябинске. В честь дня рождения компании 25 сотрудников наградили почетными грамотами за достижение высоких результатов в профессиональной деятельности, личный весомый вклад в работу и развитие КОНАРа. Благодарность за успешную работу, плодотворную деятельность и профессиональное мастерство получили еще 37 сотрудников. «Минувший год жизни КОНАРа был очень продуктивным. Созидательное и позитивное мышление помогло воплотить в жизнь все наши планы. Мы активно трудились сразу над несколькими крупными проектами: часть из них успешно завершена, часть находится в стадии заключительных и пуско-наладочных работ. Многие уникальны для России. Современные технологии дают нам практически бесконечный спектр возможностей. Я планирую реализовать их вместе с вами. Колоссальные планы можно воплотить только большим дружным коллективом, и замечательно, что такой коллектив в КОНАРе есть» – сказал во время награждения Валерий Бондаренко.

Сайт Группы Конар, 30 октября