Группа КОНАР: новая «Кузница» и новая номенклатура поковок - впереди перспективные контракты

ООО «Кузница» (г. Камышин) активно развивает производство. В первом квартале текущего года на «Кузнице» произвели и реализовали 3 000 тонн продукции. Предприятие более чем в два раза увеличило производительность по сравнению с прошлым годом. А к 2020 году объемы увеличатся еще в полтора раза. С начала 2019 года коллектив «Кузницы» освоил производство 17 новых изделий. Выполнили и отгрузили поковку коленчатого вала для АО «Синара – транспортные машины». Поковка используется в железнодорожном машиностроении для создания двигателей тепловозов. Вес поковки составляет 615 кг, а длина – 1756 мм. Всего же с начала этого года и до марта следующего планируется освоить более 100 новых изделий. Кроме того, «Кузница» успешно прошла два инспекционных аудита – управляющей компании «Газ» и автозавода «Урал». Результатом стала подготовка трехлетнего контракта на поставку изделий на сумму более 600 миллионов рублей. Такой заказ обеспечит полную загрузку горизонтально-ковочных машин предприятия. «Кузница» находится в процессе получения сертификата соответствия ГОСТ-19649, одного из самых серьезных ГОСТов. Предприятие также готовится изготавливать продукцию для авиа- и ракетостроения, среди заказчиков концерн «Ветролеты России», компании НПО «Энергомаш», «Гидромаш» и «Синара – транспортные машины». Поставки планируется начать с 2020 года.

Пресс-центр Группы КОНАР, 24 июля 2019 г.