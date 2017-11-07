ЧТПЗ примет участие в IV Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech

Белые металлурги представят компанию на IV Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech), который пройдет с 3 по 7 ноября в МВЦ «Екатеринбург – ЭКСПО». Семь высококвалифицированных рабочих трубного и нефтесервисного дивизионов Группы ЧТПЗ продемонстрируют профессиональные навыки в шести компетенциях. «Группа ЧТПЗ одной из первых в России присоединилась к движениюWorldSkills, как только наша страна официально вступила в него. Сборная компании принимала участие во всех чемпионатах сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech. И традиционно сотрудники завоевывали целый комплект медалей в различных профессиональных компетенциях. Участие в чемпионатах WorldSkills и WorldSkills Hi-Tech помогает специалистам совершенствовать навыки работы на инновационном оборудовании», - отмечает директор по персоналу Группы ЧТПЗ Светлана Кузьминых.

На IV Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech команда Группы ЧТПЗ выступит в следующих компетенциях: «токарные работы на станках с ЧПУ», «мехатроника», «сварочные технологии», «электромонтаж», «фрезерные работы на станках с ЧПУ» и «прототипирование». Наряду с соревновательной частью, представители компании примут участие и в деловой программе: поделятся практикой применения стандартов WorldSkills в корпоративной образовательной среде, выступят на открытом пленарном заседании промышленного совета WorldSkills Eurasia.

По материалам группы ЧТПЗ



