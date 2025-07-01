Отечественный сектор промышленной автоматизации демонстрирует впечатляющую динамику.

Производство АСУ ТП становится приоритетным направлением для российских компаний. Стоимость рынка достигла 124,1 миллиарда рублей в текущем году. Два года назад показатель составлял лишь 57,9 миллиарда. Эксперты прогнозируют ежегодный прирост на уровне 28% до 2027 года. Системы промышленной автоматизации востребованы в ключевых отраслях экономики. Энергетический сектор, химическая индустрия, добыча полезных ископаемых активно внедряют новые технологии. Оборудование для ТЭК занимает особое место в структуре спроса.

Факторы роста и текущие вызовы

Уход западных поставщиков создал серьезные пробелы на рынке. Siemens контролировал 38% сегмента обрабатывающих производств. Российские производители занимали всего 5% этой ниши. Ситуация в добывающих отраслях выглядит оптимистичнее. Отечественные компании удерживают 27% рынка. В газовой отрасли их доля достигает 38%. Дефицит квалифицированного персонала стимулирует автоматизацию. К 2030 году нехватка кадров составит 2-4 миллиона человек. Четверть дефицита придется на обрабатывающую промышленность. Требования кибербезопасности ужесточаются. Критическая информационная инфраструктура нуждается в модернизации. Локализация технологий становится обязательным условием.

Стратегии российских производителей

Компания «Т1 Интеграция» запустила серийное производство АСУ ТП СИЛАРОН. Планируется выпуск 300 тысяч модулей ежегодно к 2030 году. Текущие объемы составляют 2,5-3,5 тысячи единиц. «Северсталь» разрабатывает программируемые логические контроллеры. Это ключевые компоненты систем автоматизации. Компания рассматривает замену импортных решений на отечественные аналоги. Производство АСУ ТП на Ижевском радиозаводе охватывает полный цикл. От изготовления плат до финальных испытаний с участием заказчиков. Продукция включена в реестр Минцифры.

Конкурентоспособность и перспективы

Отечественные системы догоняют зарубежные образцы по базовым характеристикам. Особенно в области кибербезопасности и соответствия регулятивным требованиям. Однако остается отставание в масштабируемости и интегрируемости. Миграция с импортных систем связана с рисками. Бесперебойность производства остается приоритетом. Комплексность АСУ ТП требует решения вопросов с контроллерами и датчиками. Минпромторг поддерживает создание систем с открытым исходным кодом. Это стимулирует технологическое развитие отрасли. Оборудование для ТЭК получает особое внимание в рамках импортозамещения.

Цифровизация предприятий не превышает 40%. Это обеспечивает значительный потенциал роста рынка промышленной автоматизации на ближайшие годы.