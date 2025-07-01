В Великом Новгороде откроется производство трубопроводной арматуры

Инвестор уже приобрёл частную производственную площадку и начал реконструкцию имеющихся объектов. В дальнейшем планируется строительство дополнительного корпуса для расширения производства. 18 июня соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта подписали первый заместитель губернатора Новгородской области Евгений Богданов и генеральный директор компании «Армсимпл» Сергей Прокофьев.

«Общий объем инвестиций в проект составит порядка 650 миллионов рублей, что позволит создать до 80 новых рабочих мест к 2028 году. Уверен, что высокотехнологичные изделия, которые будут производить коллеги, станут востребованными в нашей стране и за рубежом», – отметил Евгений Богданов.

Новое производство будет направлено на освоение передовых технологий с использованием отечественных материалов, создание полного производственного цикла – от проектирования до выпуска готовой продукции. Компания планирует охватить следующие направления деятельности: выпуск арматуры из различных материалов (сталь, нержавеющая сталь, цветные металлы), проектирование, импортозамещение и локализация зарубежного оборудования, а также сервисное обслуживание, включающее ремонт, диагностику и замену изношенных узлов.

«Мы видим синергию с правительством Новгородской области по созданию условий для опытно-конструкторских разработок и выхода на мировой рынок. Новое производство предложит широкий ассортимент трубопроводной арматуры, а также изготовление высокоточных изделий для подводных и надводных судов, вагоно- и станкостроения», – подчеркнул Сергей Прокофьев.

Основной продукцией нового производства станет широкая линейка трубопроводной арматуры, включающая запорную арматуру (краны, задвижки, клапаны) для перекрытия потока жидкости или газа, регулирующую арматуру (регуляторы давления, распределительные клапаны) для управления параметрами рабочей среды, предохранительную арматуру (предохранительные устройства) для защиты систем от аварий, а также дисковые затворы.