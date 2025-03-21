ИСТОРИЯ. 9 сентября 2011 года в Приморском крае был сварен завершающий стык линейной части второй очереди трубопроводной системы ВСТО.

Строительство ВСТО-2 началось 14 января 2010 года, через две недели после ввода в эксплуатацию ВСТО-1, когда в порту Козьмино был отгружен первый танкер с российск

ой нефтью. В декабре 2010 года был сварен тысячный километр нового трубопровода. Максимальные темпы сварки были достигнуты в феврале 2011 года и составляли почти 9 километров в сутки. На сварку всего трубопровода строителям потребовалось менее 20 месяцев.



Реализация на второго этапа проекта трубопроводной системы "Восточная Сибирь – Тихий океан" (ВСТО-2) общей мощностью д

о 50 млн. тонн в год с одновременным обеспечением расширения пропускной способности трубопроводной системы на участке Тайшет – Сковородино до 80 млн. тонн в год осуществляется на участке г.Сковородино (Амурская область) – СМНП "Козьмино" (Приморский край).





В рамках проекта ВСТО-2 предусматривается строительства линейной части на участке НПС «Сковородино» – СМНП «Козьмино», а также развитие

СМНП «Козьмино». Трубопровод общей протяженностью 2045 км проходит по маршруту г.Сковородино – г.Благовещенск - г.Биробиджан - г.Хабаровск – СМНП «Козьмино» по территории Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровского края и Приморского края.





Диаметр трубопровода принят 1067 мм на участке г.Сковородино – НПС 34 (Хабаровск) общей протяженностью 1241 км; 1020 мм на участке НПС 34 (Хабаровск) – СМНП «Козьмино» общей протяженностью 804 км.



Первым этапом ВСТО-2 предусмотрено строите

льство 8 нефтеперекачивающих станций с суммарным объемом резервуарного парка 300 тыс. куб. м, расширение НПС «Сковородино» с увеличением резервуарного парка на 150 тыс.куб.м., расширение СМНП «Козьмино» с увеличением резервуарного парка на 150 тыс. куб.м.



Также в объекты строительства второй очереди ТС ВСТО входит:



- внешнее электроснабжение НПС

:

• общая протяженность линий сетей внешнего электроснабжения составляет более 471 км.

- система связи:

• оптико-волоконная связь (ВОЛС) протяженностью более 2230 км.

Прокладка линии ВОЛС осуществляется параллельно следованию линейной части нефтепровода.



Строительство ведется с января 2010 года.





Сроки завершения работ и ввода системы ТС ВСТО-II в эксплуатацию – 2014 год.