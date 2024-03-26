В программу НЕФТЕГАЗСНАБ были включены круглые столы, посвященные вопросам обеспеченности отрасли оборудованием и комплектующими

Участники мероприятия рассмотрели вопросы поставок оборудования, запчастей и материалов,
ознакомились с интеллектуальными цифровыми сервисами и новыми технологиями электронных
торгов, поделились успешными практиками импортозамещения, а также обсудили особенности
поставок труб для ТЭК и потребности в данной продукции.
В рамках «НЕФТЕГАЗСНАБ – 2024» директор Департамента промышленных и нефтегазовых
проектов Группы ПОЛИПЛАСТИК Максим Колесов провел ряд продуктивных переговоров с
руководителями подразделений МТО (материально-технического обеспечения) нефтегазовых
предприятий по вопросам сотрудничества и применения трубной продукции компании при
строительстве промысловых сетей, нефтепроводов, технологических трубопроводов и систем
газораспределения. Представитель компании рассказал о линейке выпускаемых полимерных
труб для нефтегазовой сферы, особенное внимание при этом было уделено преимуществам
гибких полимерных армированных труб ПОЛИФИБРОН.
Данная импортозамещающая продукция производится Группой ПОЛИПЛАСТИК по новейшей
технологии – с армированием стеклокомпозиционной лентой. Монолитная конструкция
обеспечивает высокую прочность труб и позволяет применять их на трубопроводах с рабочим
давлением от 4,0 до 21,0 МПа и на выкидных линиях, транспортирующих горячий (до 80°С)
флюид под давлением до 6,3 МПа. Для использования в условиях низких температур,
свойственных большинству российских регионов нефтегазодобычи, трубы ПОЛИФИБРОН
могут изготавливаться в ППУ изоляции. Трубы обладают коррозионной стойкостью, их
применение позволяет обеспечить не менее 25 лет эксплуатации промысловых трубопроводов и
значительно сократить затраты на их строительство. Выпуск труб уже налажен на тюменском
заводе «СИБГАЗАППАРАТ», в настоящее время освоение производства ведется на «Иркутском
трубном заводе».
По результатам проведенных встреч представители ПАО «Газпром нефть» и ООО «ИНК»
заинтересовались возможностями применения труб ПОЛИФИБРОН от Группы
ПОЛИПЛАСТИК на своих объектах. Стороны договорились о продолжении переговоров.
Как отметили организаторы XVIII конференции «Снабжение в нефтегазовом комплексе»,
основной задачей мероприятия является расширение прямых связей компаний ТЭК со своими
подрядчиками и поставщиками. В условиях ограничения импорта оборудования и
комплектующих те производители, которым удалось не только сохранить, но и развить свой
научно-технический и промышленный потенциал, определяют ситуацию на рынке.
Группа ПОЛИПЛАСТИК активно инвестирует в создание новых производств и расширяет
выпуск полимерной трубной продукции для нефтегазовой отрасли. Инновационные разработки
компании позволят обеспечить потребности нефтегазодобывающих предприятий России в
высокотехнологичной импортонезависимой трубной продукции.
Источник: Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК