В программу НЕФТЕГАЗСНАБ были включены круглые столы, посвященные вопросам обеспеченности отрасли оборудованием и комплектующими

Участники мероприятия рассмотрели вопросы поставок оборудования, запчастей и материалов,

ознакомились с интеллектуальными цифровыми сервисами и новыми технологиями электронных

торгов, поделились успешными практиками импортозамещения, а также обсудили особенности

поставок труб для ТЭК и потребности в данной продукции.

В рамках «НЕФТЕГАЗСНАБ – 2024» директор Департамента промышленных и нефтегазовых

проектов Группы ПОЛИПЛАСТИК Максим Колесов провел ряд продуктивных переговоров с

руководителями подразделений МТО (материально-технического обеспечения) нефтегазовых

предприятий по вопросам сотрудничества и применения трубной продукции компании при

строительстве промысловых сетей, нефтепроводов, технологических трубопроводов и систем

газораспределения. Представитель компании рассказал о линейке выпускаемых полимерных

труб для нефтегазовой сферы, особенное внимание при этом было уделено преимуществам

гибких полимерных армированных труб ПОЛИФИБРОН.

Данная импортозамещающая продукция производится Группой ПОЛИПЛАСТИК по новейшей

технологии – с армированием стеклокомпозиционной лентой. Монолитная конструкция

обеспечивает высокую прочность труб и позволяет применять их на трубопроводах с рабочим

давлением от 4,0 до 21,0 МПа и на выкидных линиях, транспортирующих горячий (до 80°С)

флюид под давлением до 6,3 МПа. Для использования в условиях низких температур,

свойственных большинству российских регионов нефтегазодобычи, трубы ПОЛИФИБРОН

могут изготавливаться в ППУ изоляции. Трубы обладают коррозионной стойкостью, их

применение позволяет обеспечить не менее 25 лет эксплуатации промысловых трубопроводов и

значительно сократить затраты на их строительство. Выпуск труб уже налажен на тюменском

заводе «СИБГАЗАППАРАТ», в настоящее время освоение производства ведется на «Иркутском

трубном заводе».

По результатам проведенных встреч представители ПАО «Газпром нефть» и ООО «ИНК»

заинтересовались возможностями применения труб ПОЛИФИБРОН от Группы

ПОЛИПЛАСТИК на своих объектах. Стороны договорились о продолжении переговоров.

Как отметили организаторы XVIII конференции «Снабжение в нефтегазовом комплексе»,

основной задачей мероприятия является расширение прямых связей компаний ТЭК со своими

подрядчиками и поставщиками. В условиях ограничения импорта оборудования и

комплектующих те производители, которым удалось не только сохранить, но и развить свой

научно-технический и промышленный потенциал, определяют ситуацию на рынке.

Группа ПОЛИПЛАСТИК активно инвестирует в создание новых производств и расширяет

выпуск полимерной трубной продукции для нефтегазовой отрасли. Инновационные разработки

компании позволят обеспечить потребности нефтегазодобывающих предприятий России в

высокотехнологичной импортонезависимой трубной продукции.

Источник: Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК



