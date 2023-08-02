МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ» №4 (127) 2023

ТПА №4 (127)
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ПОСВЯЩЕН ПАМЯТИ ЕЛЕНЫ КОРНИЛОВОЙ
АВГУСТОВСКИЙ ВЫПУСК НАПОЛНЕН СТАТЬЯМИ О НОВЫХ ПРОБЛЕМАХ РЫНКА (ГОСОБОРОНЗАКАЗ) И
ЗАДАЧАХ В ОТРАСЛИ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ. СОДЕРЖИТ УНИКАЛЬУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ТЕХНАРЕЙ, ПРОЕКТИРОВЩИКОВ И ЭКСПЕРТОВ ОТРАСЛИ
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