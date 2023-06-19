Имущество ООО «Георгиевский арматурный завод» снова выставили на торги - пройдут 8 июля.

На аукцион представили два лота, в которые вошли земельные участки, а также здания (кроме жилых) и

сооружения. Общая цена двух лотов составила 244,1 млн рублей. Торги назначены на 8 июля 2023 года.

Ранее на торгах уже пытались реализовать данное имущество ООО «Георгиевский арматурный завод» за

244 млн рублей. Торги не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие.

Предприятие было зарегистрировано в Георгиевске Ставропольского края в 2011 году. Основной вид

деятельности — производство трубопроводной арматуры. Учредителями компании значатся Владимир

Чернов, Руслан Рабаданов. Выручка в 2021 году составила 24,1 млн рублей, убыток — 46,7 млн рублей.

Из материалов суда следует, что в октябре 2020 года в Арбитражный суд Ставропольского края

поступило заявление ООО «Крафт» о признании банкротом ООО «Георгиевский арматурный завод».

Сумма задолженности перед ООО «Крафт» составляет 557,7 тыс. рублей. В июне 2021 года суд признал

должника банкротом и открыл конкурсное производство.

Данные РБК, 13 июля



