НОВЫЙ МАРКЕТИНГ. ЛУНДА: приоритетом всегда было и остается развитие клиентского сервиса.

Клиентские отзывы и замечания помогают нам устранять ошибки, если они возникают. А предложения и пожелания

- определить дополнительные направления дальнейшего развития. Для того, чтобы вам было проще оставить свой

отзыв или решить какую-то проблему, мы существенно переработали раздел с обратной связью на сайте. Он стал

более логичным и интуитивно понятным - на странице уже собраны самые популярные запросы. Остается только

выбрать подходящий и оставить комментарий. О его получении мы отправим вам на почту уведомление. И в

течение 24 часов ваше обращение будет обработано. С помощью раздела "Обратная связь” вы сможете:

-оставить отзывы о работе сотрудников, филиалов и сервисов;

-поделиться пожеланиями по работе сайта, сервисов и ассортименту;

-предложить варианты сотрудничества;

-задать вопросы по ценам;

-отправить запрос на смену персонального менеджера и офиса продаж;

-написать любое обращение на прочие темы, включая письмо директору.

https://lunda.ru/company/news/news/obratnaya_svyaz/