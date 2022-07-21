РОССТАТ 21 ИЮЛЯ. Доля нефтегазового сектора в российском ВВП в первом квартале 2022 года стала максимальной за весь период расчета и составила 21,7%, следует из данных Росстата

Квартальный показатель служба подсчитала впервые. Вклад нефтегазового сектора в экономику России в январе—марте 2022 года достиг 21,7%, что стало наибольшим значением как минимум с 2017 года (весь период доступной статистики). Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомился РБК. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 4,4 п.п. Валовая добавленная стоимость нефтегазового сектора (показывает соотношение показателей в ценах базисного периода) в первом квартале 2022 года увеличилась на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Источник: РБК, 21 июля, https://www.tek-all.ru/news/id8921-dolya-neftegazovogo-sektora-v-vvp-ustanovila-rekord/