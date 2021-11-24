МОКВЕЛД побежден?

В ноябре состоялось награждение лауреатов Общественной премии им. Н.К. Байбакова — сотрудников ООО "Газпром трансгаз Ухта". На соискание премии авторский коллектив предприятия выдвинул совместную разработку с АО "Атоммашэкспорт" "Антипомпажный осесимметричный клапан — отечественное техническое решение для транспорта газа", направленную на повышение надежности и эффективности работы основного оборудования магистрального транспорта газа, снижение эксплуатационных затрат, а также с целью импортозамещения зарубежных аналогов.

Новизна технического решения при создании антипомпажного клапана заключается в применении комбинированных газодинамических методик, силовых расчетов и модального анализа, направленного на комплексное обеспечение работоспособности клапана, в том числе за счет повышения вибрационной стойкости его конструкции, которая основана на принципе осевого течения потока. Опыт эксплуатации в Печорском (Республика Коми) и Приводинском (Архангельская область) филиалах предприятия, работы по усовершенствованию технологического оборудования, подтвердили работоспособность и эффективность отечественных антипомпажных осесимметричных клапанов, что позволяет компании "Газпром" отказаться от импортной продукции, тем самым снизить стоимость реализации и риски срыва поставок технически сложного оборудования при выполнении ключевых инвестиционных проектов.

В коллектив авторов вошли сотрудники ООО "Газпром трансгаз Ухта": заместитель генерального директора по эксплуатации компрессорных станций Дмитрий Викторович Фурса, заместитель начальника производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций Николай Николаевич Апурин, начальник отдела по трубопроводной арматуре Инженерно-технического центра Владимир Владимирович Попов. А также работники завода-изготовителя АО "Атоммашэкспорт": директор управления специальной трубопроводной арматуры-главный конструктор по арматуростроению Валерий Петрович Нефедцев, заместитель главного конструктора по арматуростроению Михаил Вячеславович Погорелов.

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